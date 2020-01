Smartphones d’occasion : plus de 200 millions d’unités écoulées en 2019

Le marché des smartphones d’occasion se porte bien, à en croire une récente étude. Plus de 200 millions d’unités ont été vendues en 2019.

Un smartphone d’occasion, qu’il soit acquis auprès d’un particulier sur un site de petites annonces ou auprès d’un spécialiste du reconditionnement, permet assez souvent de faire de sérieuses économies par rapport à un modèle neuf. Cela rend le haut de gamme plus accessible. Et pour celui qui s’en sépare, c’est une façon de financer partiellement un nouveau modèle qui l’intéresserait pour goûter à de meilleures photos ou profiter d’une nouvelle connectivité. Du côté des revendeurs, c’est une manière d’atteindre plus facilement des consommateurs au départ hésitants. Sans oublier, enfin, d’évoquer le côté écologique, avec un appareil dont la durée de vie se retrouve allongée.

Le marché de l’occasion se porte d’ailleurs plutôt bien, si l’on fie aux chiffres du cabinet d’étude IDC. En 2019, 206,7 millions unités d’occasion aurait été écoulées. Un chiffre en progression de 17,6 %, par rapport aux 175,8 millions d’unités vendues en 2018. La tendance serait d’ailleurs à la hausse pour les années à venir. IDC estime en effet que le marché des smartphones d’occasions pourrait atteindre les 332,9 millions d’unités. Le cabinet d’étude table sur une croissance annuelle de 13,6 % en moyenne entre 2018 et 2023.