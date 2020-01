L’inscription à la Freebox est désormais disponible sur les bornes automatiques des Maisons de la Presse

Univers Freebox vous l’avait annoncé le mois de novembre, il est possible de s’inscrire aux offres Freebox depuis une borne interactive. Cette solution se déploie maintenant sur les bornes des Maison de la Presse

Si l’inscription était disponible au départ uniquement sur les bornes Free de quelques FNAC, cette solution est maintenant disponible plus largement. Via une simple mise à jour logicielle, toutes les bornes interactives de l’opérateur sont en effet compatibles avec ce nouveau services. Cette mise jour est actuellement en train d’être déployée sur tout le parc. C’est le cas maintenant des Maison de la Presse puisqu’il est annoncé aujourd’hui que les bornes Free qui y sont installées commencent à proposer l’inscription à la Freebox (en plus de l’inscription à Free Mobile) “en 3 minutes”.

Une nouvelle offre vient d’être mise à disposition dans la borne Free de votre Maison de la Presse de Maurs

Vous avez désormais la possibilité de souscrire à Freebox en 3 minutes ! pic.twitter.com/sJdJGk9cx7 maison de la presse (@MdPresseMaurs) January 15, 2020

A Univers Freebox nous avons testé en vidéo cette nouvelle possibilité qui est plutôt pratique et rapide :