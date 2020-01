Google veut rendre les cookies tiers obsolètes

Google veut rendre obsolètes les cookies tiers et travaille actuellement avec les annonceurs et éditeurs vivant de la publicité pour trouver de nouveaux mécanismes.

Dans un billet de blog, Justin Schuh, responsable chez Google travaillant sur le développement du navigateur Web Chrome, a rappelé que les internautes sont de plus en plus à cheval sur le respect de la vie privée – et peut-être aussi agacés par l’avalanche de bandeaux sur les sites Internet concernant l’usage des cookies depuis l’entrée en vigueur du RGPD.

Voilà pourquoi Google entend rendre les cookies des sites Internet progressivement obsolètes. Il se donne d’ailleurs deux ans pour retirer de Chrome, son navigateur Web, la prise en charge des cookies de sites tiers, ces fichiers permettant de suivre le parcours de l’internaute et de proposer une publicité toujours plus ciblée.

Dans le cadre de son initiative open source Privacy Sandbox annoncée en août 2019, dont l’objectif est de “rendre le Web plus privé et sécurisé pour les utilisateurs, tout en soutenant les éditeurs”, Google travaille ainsi avec les annonceurs, éditeurs, développeurs et navigateurs sur de nouveaux mécanismes à mettre en place. Il s’agit d’éviter de mettre en danger les éditeurs dont les revenus reposent sur la publicité et d’arriver à des méthodes plus opaques. Pas question ainsi d’un blocage pur et simple du jour au lendemain. Reste donc à voir ce que le géant américain entend exactement par nouveaux mécanismes. De premiers essais sont prévus “d’ici la fin de cette année”.