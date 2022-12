Free Mobile change littéralement la vie d’un parc zoologique grâce à son réseau mobile

Grâce à l’implantation d’un pylône de Free Mobile, la réserve zoologique de la Haute-Touche peut enfin oublier les problèmes de communication en tout genre. Mais aussi gagner en sécurité et s’ouvrir à de nouvelles perspectives, notamment en matière de pédagogie et de diagnose.

Direction la réserve zoologique de la Haute-Touche à Azay-le-Ferro située dans l’Indre en région Centre-Val de Loire. Depuis près de 3 mois, la téléphonie mobile est arrivée dans le parc avec Free Mobile, « et cela a changé la vie », explique son directeur Roland Simon dans une vidéo témoignage postée ce 8 décembre sur Twitter par l’opérateur.

Plus de 1 300 animaux des 5 continents sont réunis dans ce domaine forestier boisé de 436 hectares qui reçoit des dizaines de milliers de visiteurs chaque année. Le pylône implanté revêt ainsi plusieurs intérêts. Tout d’abord d’un point de vue sécuritaire, « on peut donner l’alerte aujourd’hui beaucoup plus facilement, en cas d’accident ou autre » mais aussi en terme de pédagogie, « avec la possibilité aujourd’hui d’utiliser des QR codes pour avoir des compléments d’information sur les espèces e sur les programmes de conservation ».

Autre évolution, un soigneur peut dorénavant « être en contact direct avec le vétérinaire face à un animal dans un enclos », ce qui permet d’avoir une diagnose plus fiable. Et cela tombe sous le sens, le quotidien au travail a également changé pour les salariés, de nombreux messages étaient reçus sur leur mobile seulement à la sortie du parc, il leur fallait parfois même attendre d’être sur l’autoroute. Le directeur peut enfin lâcher son téléphonie fixe : « Je peux désormais recevoir un coup de fil d’un fournisseur ou contacter un collègue ». Et ce, depuis n’importe où sur le site.

Il s’agit du 5e épisode de la série de témoignages d’Iliad baptisée « Le réseau mobile & nous », de quoi montrer l’importance des relations de confiance et de proximité que Free Mobile établit au quotidien avec les acteurs de nos territoires.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox