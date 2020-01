Clin d’oeil : combien coûte en moyenne par an un sénateur en téléphonie mobile ?

Clin d’oeil – un nouvel iPhone tous les ans et un forfait chez Parnasse ?

A deux mois du premier tour des élections municipales, le magazine Capital diffusé sur M6 et animé par Julien Courbet, s’est penché hier sur les rémunérations des Maires mais aussi sur le Sénat, avec un budget annuel de 342 millions d’euros, soit près de 25 000€/mois par sénateur. En y regardant de plus près, au-delà d’un régime de retraite des plus avantageux, leur train de vie est royal. Selon l’enquête, le coût moyen pour un sénateur en matière de téléphonie mobile a de quoi étonner : 7000€ par an ( forfaits et smartphones).

Pour arriver à cette somme, on peut imaginer que ce budget englobe le coût d’un forfait tout illimité et ultra sécurisé avec services personnalisés comme le propose “Parnasse”, la marque mobile sélective haut de gamme d’Orange (forfait à partir de 370 euros/mois)… Ajouté à cela, probablement un iPhone dernier cris ou un smartphone haut de gamme. A moins que les collaborateurs soient également inclus dans la note. Au total, les dépenses liées à la téléphonie mobile représentent 2,43 millions d’euros par an pour les 348 sénateurs.