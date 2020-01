Freebox TV : 3 nouvelles chaînes offertes dès aujourd’hui

Comme prévu, Free rend accessible gratuitement dès aujourd’hui trois chaînes pour enfants et adolescents sur Freebox TV.

Après les 8 chaînes payantes du groupe M6 mais aussi my Zen TV, l’opérateur poursuit son programme de mise en clair de certaines chaînes. Place dès aujourd’hui à Boomerang sur le canal 144, Boomerang+1 (canal 145) et Boing (canal 153). Idéal pour les fans de Cartoon Network.

Cette gratuité au minimum jusqu’à la fin du mois, ne concerne que les abonnés Freebox Mini 4K, One et Crystal puisque ces trois chaînes thématiques sont déjà incluses dans les offres Freebox Révolution avec TV by Canal et Freebox Delta.