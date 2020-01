Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter # 113

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Non ce n’est pas une légende mais bien une réalité, la télécommande de la Freebox Révolution est si appétissante ?

mon père veut plus en racheter pcq askip on les « mange » https://t.co/veKuw2N6Rd m.🇩🇿 (@asslm213) January 5, 2020

On en rit. Autre possibilité, celle de payer des impôts en France ?

Le rachat de Salto pour un euro symbolique ? https://t.co/mn1V8j3WmL Raphael Grably (@GrablyR) January 9, 2020

Situation difficile pour un abonné fibre SFR, l’opérateur en rajoute une couche sans le vouloir !

Le «  rassuré  » condescendant de @SFR.

Non, payer un abo fibre et se retrouver avec un boitier 3G (même pas 4G, hein) ce n’est pas rassurant.

Vivement que d’autres opérateurs se branchent chez moi. pic.twitter.com/3XfVWonEQ3 Sandy (@2QT_2B_STR8) January 7, 2020

WTF ?

Pas très convaincu de cette customisation. https://t.co/iyUxjq15KF RED by SFR (@REDbySFR) January 3, 2020

Bouygues Telecom ou Bug Telecom ? Cet abonné a fait son choix avec humour. Une carte Yu-Gi-Oh ! à l’image de l’opérateur.

La fibre, c’est mortel dans tous les sens du terme !