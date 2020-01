Freebox TV : une chaîne cinéma devrait disparaître dès le mois prochain

En bref, la chaîne payante Sundance TV devrait cesser sa diffusion dans l’hexagone dans les prochaines semaines.

Mauvaise nouvelle pour les fans de cinéma de haut vol, Sundance TV devrait être retirée des box des opérateurs et des offres Canal+ à compter du 8 février 2020, révèle nos confrères de Génération Câble.

La chaîne @SundanceFrance cessera sa diffusion en France, et donc sur les Box @SFR à compter du 8 février 2020. pic.twitter.com/LzkTSYI6jz Génération Câble (@generationcable) January 8, 2020

Disponible sur le canal 118 de la Freebox, Sundance TV est une chaîne américaine axée sur les films indépendants et documentaires issus des festivals du monde entier. Appartenant à AMC Network International, celle-ci diffuse également des séries telles que « The Walking Dead », et plus récemment “Clique”. Pour l’heure, Canal+ et les opérateurs n’ont pas encore confirmé ce prochain retrait de la chaîne en France.