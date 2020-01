TV5 Monde lancera sa plate-forme VOD avec publicité en septembre

Le patron de TV5 Monde en dit davantage sur la plate-forme AVOD que lancera la chaîne de télévision francophone dans le courant de l’année 2020.

Début 2019, TV5 Monde indiquait son intention d’entrer dans la danse et de lancer à son tour un nouveau service de vidéo à la demande. Il était question d’une ouverture des vannes dans le courant de l’année 2020. Lors d’une entrevue accordée à nos confrères du Figaro, Yves BIGO, journaliste à la tête de la chaîne de télévision francophone depuis 2012, en dit un peu plus.

La plate-forme en question répondra donc au nom de “TV5 Monde+” et ouvrira ses portes au mois de septembre 2020. Elle sera de type AVOD (Advertising-Based Video On Demand), “c’est-à-dire gratuite avec authentification proposée et la possibilité d’accueillir de la publicité”, comme l’indique Yves BIGO. Un peu à la manière de YouTube, en somme. Et d’ajouter que la plate-forme “sera accessible partout et son but sera de permettre la découvrabilité des créations francophones”. En d’autres termes, TV5 Monde+ sera disponible dans le monde entier et mettra en avant les créations françaises.

“C’est une étape qui viendra couronner la transformation numérique de TV5 Monde sur laquelle nous travaillons depuis plusieurs années”, résume Yves BIGO. Il donne d’ailleurs quelques chiffres pour l’année 2019 : 380 millions de vidéos vues, soit une progression de 22 % par rapport à 2018, et 13 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. À propos du bassin d’utilisateurs, il ajoute également : “la totalité de nos neuf chaînes linéaires touche aujourd’hui 364 millions de foyers partout dans le monde, même en Chine, en Corée du Nord ou à Cuba. Notre audience mesurée sur les 24 pays où l’on peut le faire est de 58 millions de téléspectateurs hebdomadaires”.