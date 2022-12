Fibre : les opérateurs n’avancent pas dans les grandes villes et en zone AMII, “le rythme chute de moitié”

Tous trois mois, l’Arcep publie les résultats de son suivi du marché des services fixes à haut et très haut débit. Voici ses conclusions pour le 3e trimestre 2022.

“Le rythme global des déploiements en fibre optique se stabilise, mais avec de fortes disparités. En zones très denses et en zone AMII, le rythme chute de moitié par rapport à le même période l’an dernier”, c’est le bilan mitigé que dresse l’Arcep sur la fin entre fin et fin septembre.

Le rythme global des déploiements se maintient toutefois à un niveau élevé, avec 1,1 million de nouvelles lignes FttH au cours du troisième trimestre soit environ 60 000 de moins que sur la même période de l’année précédente. Il faut dire merci aux opérateurs d’infrastructure et aux collectivités dans les réseaux d’initiative publique où près de 770 000 locaux ont été rendus éligibles, toujours en progression.

Point négatif et inquiétant, le rythme des déploiements des lignes FttH continue encore de ralentir dans les zones moins denses d’initiative privée avec 180 000 locaux rendus éligibles, soit le rythme observé le plus faible depuis l’année 2015. Aujourd’hui, environ 87% des locaux des communes sur lesquelles Orange s’est engagé ont été rendus raccordables, contre 95% pour SFR bien que l’opérateur historique soit dans l’obligation de couvrir un nombre conséquent de communes en comparaison.

Enfin, le rythme insuffisant constaté dans les zones très denses ces derniers trimestres perdure : “la production de nouvelles lignes a même baissé de presque moitié par rapport à la même période de l’année dernière”, alerte même le régulateur. Au total, à la fin du troisième trimestre 2022, 35,9 millions de locaux étaient éligibles à des services à très haut débit sur réseaux filaires soit plus de quatre locaux sur cinq.

Par ailleurs, l’accroissement du nombre d’abonnements en fibre optique reste élevé, malgré un léger ralentissement.

“Cette croissance, toujours élevée, est toutefois inférieure à celle observée un an auparavant (+ 975 000). Le nombre de forfaits internet en fibre optique atteint 17,1 millions à la fin du troisième trimestre 2022. Il représente 83 % du nombre total d’abonnements à très haut débit et 54 % du nombre total d’abonnements à haut et très haut débit (+ 11 points en un an)”, indique l’Arcep.

En parallèle, si le nombre d’abonnements ADSL diminue à un rythme toujours soutenu, son recul est inférieur à celui observé en 2021 soit une baisse 2,5 millions forfaits en un an contre 3,1 millions un an auparavant. Le parc d’abonnés s’élève désormais à 11,2 millions.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox