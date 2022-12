Reportage Univers Freebox : on a testé la soudure d’une fibre avec Free (et on n’est pas au top)

Souder une fibre est plus compliqué que mettre un domino sur une ligne cuivre. Lors du Salon des maires il y 2 semaines, Free a proposé aux participants de tester la soudure d’une fibre. Marjolaine, notre réalisatrice, s’est essayé à l’exercice. C’est ce que font tous les techniciens fibre pour fibrer votre logement, ou lorsqu’un câble est coupé et qu’il faut souder des centaines de fibres pour rétablir le réseau. Et il faut bien avouer que ce n’est pas simple. Si les techniciens fibre sont capables de souder 2 fibres par minute, Marjolaine a mis 21 minutes. Autant vous dire qu’elle ne sera pas embauchée par un opérateur ! Mais l’expérience était intéressante, et on vous montre les différentes étapes. La vidéo est biens sur réduite à quelques minutes.  Et retrouvez toutes nos vidéos sur la chaîne YouTube d’Univers Freebox Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox