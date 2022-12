La nouvelle offre de Free fait débat, difficile de trouver des justifications à certains opérateurs… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Une bonne affaire est-elle suffisante ?

Surprise, et si vous preniez votre TV 4K chez Free ? L’opérateur de Xavier Niel propose en effet à ses abonnés déjà existant une sélection de téléviseurs connectés qu’ils peuvent acheter sur 30 mois. Après un partenariat avec la marque à la pomme (Apple TV 4K), c’est désormais avec Samsung que Free signe. Différents modèles sont proposés avec des promotions, mais plusieurs commentaires font état de meilleurs prix ailleurs ou de meilleurs modèles disponibles. Rappelons que l’offre en elle même est purement optionnelle et que le milieu des TV est assez concurrentiel, l’intérêt ici étant avant tout l’étalement du paiement et la simplicité d’accès. Quant à d’autres modèles plus performants, il faut également voir les différents prix proposés et rester réalistes…

Trop de plateformes ?

La plateforme d’Amazon continue de s’étoffer. Ce 1er décembre marque le grand lancement en France de Paramount+. Si Canal+ et Orange ont d’ores et déjà annoncé distribuer le service de SVoD, le géant américain ne manque pas à l’appel, en le proposant également sur Prime Vidéo au prix de 7,99€/mois avec un essai gratuit de 7 jours. Un nouveau service vient s’ajouter à une liste s’allongeant chaque année, au point de l’overdose ? Pour certains c’est le cas.

Quels motifs pour une hausse de prix généralisée ?

Des offres de plus en plus chères pour les nouveaux abonnés et des hausses parfois inévitables pour ceux ayant déjà signé chez un opérateur, “sans motifs vraiment valables, ni possibilité d’y échapper“. L’association 60 millions de consommateurs s’est penchée sur la tendance déjà identifiée de hausse généralisée des tarifs des abonnements internet et mobile, rappelant que “selon l’Insee et le bon sens, l’accès à internet est devenu une dépense contrainte” tant le service est indispensable. Certains essaient toujours de voir une raison logique derrière cette politique autre que l’attrait pour les entreprises proposant les offres sans forcément réussir à convaincre…

Texto, SMS, mini-messages … Trente ans après, que dites-vous ?

Une institution dans la communication mobile : le SMS (Short Message Service) fêtait la semaine dernière ses trente ans. Free a contribué à son développement en France et Thomas Reynaud célébrait cet anniversaire en annonçant par la même occasion que 45 milliards de messages auront été transportés sur le réseau Free Mobile cette année. Mais quel terme utilisez-vous en priorité ? Le débat reste semble-t-il encore d’actualité !

Bouygues Telecom continue ses hausses et se fait tacler

Bouygues Telecom continue à augmenter le prix de ses offres, cette fois-ci cela concerne la 4G Box. La raison toute trouvée reste la même qu’une précédente augmentation des box, à savoir la répercussion de l’inflation. La pratique est connue chez cet opérateur et les internautes n’hésitent pas à le taquiner… C’est de bonne guerre.

