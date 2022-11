Bouygues Télécom annonce à ses abonnés augmenter le tarif de son offre 4G Box, sans possibilité de refuser

Bouygues Télécom continue à augmenter le prix de ses offres, cette fois-ci cela concerne la 4G Box. La raison toute trouvée reste la même, à savoir la répercussion de l’inflation.

Après avoir annoncé l’augmentation du tarif de certaines offres BBox, Bouygues Télécom envoie actuellement un mail à ses abonnés 4GBox pour leur annoncer une augmentation de 2€/mois.

Dans le message envoyé aux abonnés concernés l’opérateur de Martin Bouygues indique “Nous vous informons qu’à compter du 9 janvier 2023, le tarif de votre abonnement 4G box (hors remises éventuelles) passera à 44,99€/mois, soit une augmentation mensuelle de 2€. Si vous bénéficiez d’une remise, elle continuera d’être appliquée.”

Et comme pour l’augmentation concernant la Bbox, la raison invoquée est la même : “Le contexte d’inflation actuel pèse sur les coûts de production de nos produits et services, ce qui nous contraint à réévaluer certains de nos tarifs. Nous sommes bien conscients que cette évolution tarifaire s’inscrit dans un contexte général de hausse de prix qui touche chacun de vous. Nous faisons donc tout notre possible pour maintenir nos augmentations sous le niveau actuel de l’inflation.”

Si Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR sont concernés par la hausse de l’inflation comme celle concernant les tarifs de l’énergie par exemple, Bouygues Télécom est le seul opérateur à invoquer cette raison pour augmenter ses tarifs. Et même si le coût de fabrication des BBox et 4G Box était renchéri en raison de l’inflation, la hausse ne devrait pas toucher les anciens abonnés, ce qui est pourtant le cas.

A noter qu’il n’est pas possible de refuser cette hausse, comme c’est parfois le cas. C’est pourquoi Bouygues Télécom précise que Conformément à l’article 224-33 du Code de la consommation, “vous disposez de la possibilité de résilier votre contrat sans frais, en nous indiquant ce motif, dans un délai de 4 mois suivant cette notification. Si vous n’êtes pas engagé, nous vous rappelons que les frais de résiliation prévus dans votre contrat s’appliqueront au-delà des 4 mois. Cette modification sera effective à la date de votre prochaine facture du 9 janvier 2023. “

