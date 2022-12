Les internautes se lâchent sur les réseaux : Reef vous incite à vous “essuyer”sur Free, carton rouge pour un technicien de l’opérateur

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Il est passé à deux doigts d’une situation ubuesque ! Ce Free Helper devrait peu-être opter pour une Freebox ou un forfait Free Mobile !

Je me suis fait appelé par @SFR_SAV pour le suivi d’une demande, j’étais au travail, en décrochant j’ai failli dire « Allo oui bonjour c’est Alexandre votre conseiller @free » par habitude 🤦🏻‍♂️💀😭 — Alex (@bienwshalors) December 1, 2022

Les débranchages sauvages se poursuivent. Cette fois c’es au tour d’un technicien de Free d’être pris la main dans le sac. Parfois, des sous-traitants sans scrupule n’hésitent pas à sectionner la fibre de certains foyers pour connecter d’autres abonnés. Et pourtant, une application doit permettre une notification en temps réel des interventions des techniciens aux autres opérateurs commerciaux et à l’opérateur de réseau. L’objectif est de mettre fin aux débranchages sauvages. Une analyse automatique des photos avant et après intervention doit également être effectuée.

Franchement, merci à vous @free @Freebox de faire des interventions à des heures très tardives un vendredi soir et de venir niquer carrément la fibre des autres habitations (en l'occurrence, la mienne qui est chez @bouyguestelecom). C'est quel niveau d'incompétence ça ? pic.twitter.com/P87jcpU5eS — Anton O. (@AOPhotosFilms) November 29, 2022

Info ou infox ? Le feriez-vous ?

Tous les six mois, cet homme du Dakota du Sud escalade cette tour de communication pour changer l'ampoule. Il est payé 20 000 $ par montée. pic.twitter.com/B0thbiFsl3 — L’encyclopédiste 🌟 (@Lencyclopediste) December 4, 2022

Le meilleur moyen de tricher lors d’une interrogation écrite avec son smartphone !

Le faux concurrent de Free crée pour l’écraser ne propose pas l’étalement du paiement de smartphone sur 24 mois, à la place il préfère vous offrir 24 surprises avant Noël avec ce calendrier de l’avent. PS : le cadeau du jour 5 vaut le détour : “règle numéro 1, toujours s’essuyer sur la concurrence. Réalisez votre paillasson Free en pochoir”.

Chez @reef_telecom, on ne peut pas étaler le paiement mobile sur 24 mois. Reef préfère nous offrir 24 surprises avant Noël ! Le calendrier de l'avent Reef est dispo à partir de demain 😉 ! https://t.co/ghXEhV1Vod pic.twitter.com/O26lFpkIGR — Tiino-X83 (@TiinoX83) November 30, 2022

