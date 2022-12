Télécommande Freebox : la zapette virtuelle se met à jour

L’application “Télécommande Freebox” se met à jour dans sa déclinaison Android. Fini le crash au lancement.

Compatible avec tous les modèles de Freebox, Révolution, Pop, mini 4k, Delta, One Crystal et V5, l’application “Télécommande Freebox”permet de piloter Freebox TV depuis votre iPhone ou smartphone Android, à condition d’être connecté à votre réseau Wi-Fi. Cette télécommande virtuelle, plutôt simple et ergonomique, a reçu récemment une nouvelle mise à jour l’OS de Google. Le crash très gênant au lancement de l’application a été corrigé.

Dans une précédente mise à jour en mai dernier, un message a été intégré pour vous aider à faire fonctionner le clavier. Le développeur a également rendu cette application non officielle “plus conviviale lorsque des erreurs se produisent.” Enfin, l’icône du bouton “home” a été changée.

Pour rappel, Télécommande Freebox dispose de plusieurs fonctionnalités comme des boutons pour afficher le clavier virtuel, la commande vocale, la manette virtuelle, le guide des chaînes mais aussi la possibilité d’accéder facilement aux chaînes favorites, à Netflix et Prime, en un clic. Elle peut se montrer pratique lorsque l’on ne trouve plus sa télécommande ou lorsque l’on se retrouve à court de piles en plein week-end. On regrettera toutefois la présence de pubs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox