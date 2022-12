Amazon annonce le lancement sur Prime Video du nouveau service Paramount+ et de nouvelles chaînes

Paramount+, Adult Swim et Toonami débarquent sur Prime Video.

La plateforme d’Amazon continue de s’étoffer. Ce 1er décembre marque le grand lancement en France de Paramount+. Si Canal+ et Orange ont d’ores et déjà annoncé distribuer le service de SVoD, le géant américain ne manque pas à l’appel, en le proposant également dès aujourd’hui sur Prime Vidéo au prix de 7,99€/mois avec un essai gratuit de 7 jours.

Vous y retrouverez des productions originales Paramount+, des films et des programmes à succès couvrant tous les genres provenant des labels et studios reconnus mondialement de Paramount, notamment Showtime,CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures et Smithsonian Channel.

Autre nouveauté, Prime Video distribue à présent Adult Swim (Warner Bros.Discovery) avec des contenus d’animation adulte et des fictions à destination des Millénials, des séries déjà culte comme Rick and Morty, Samurai Jack, Robot Chicken ou Birdgirl. Mais aussi Toonami, média de référence pour tous les fans de Super-Héros et Héroines avec des séries et films d’animation DC et Marvel, les Super-Héros de l’animation japonaise et aussi les super-pouvoirs du catch avec la ligue AEW. L’offre Adult Swim + Toonami est proposée à 2,99€/mois.

Amazon en profite pour annoncer également un accord avec plusieurs organisations interprofessionnellés, AnimFrance, le SATEV, le SEDPA, le SPI, l’USPA et la SACD, le greenlight du prochain film Original Sentinelle, le casting de la série Original Killer Coaster ainsi que les greenlights des films Exclusive Drone Games et La Graine. ” Cela traduit notre “vision partagée des parties en faveur de la diversité, du renouvellement et du rayonnement de la création audiovisuelle française. Cet accord est conclu pour une durée initiale de quatre ans”, annonce le géant américain dans un communiqué.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox