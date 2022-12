Google profite des 30 ans du SMS pour promouvoir Google Messages avec des nouveautés annoncées

L’application de messagerie de Google propose depuis longtemps le standard RCS, visant à remplacer le SMS. Ce standard permet notamment certaines nouveautés annoncées par la firme.

“Joyeux anniversaire et au revoir, SMS ! C’est l’heure du RCS” affirme le géant américain dans un billet de blog. Si samedi dernier a été la date anniversaire du premier envoi d’un SMS dans le monde, Google continue de promouvoir le standard qui veut le remplacer : le RCS. Et il le fait a travers son application Google Messages installée sur une majorité de smartphones Android.

L’application native va en effet intégrer deux nouveauté permises uniquement par ce standard, les limitant aux personnes disposant d’appareils compatibles. Google annonce ainsi le chiffrement de bout en bout bientôt sur Google Message et la possibilité d’ajouter des réactions de message à travers n’importe quel emoji. Pour l’heure, ces nouveautés ne sont disponibles que sur la version bêta de l’application.

RCS est conçu pour fonctionner de manière universelle, donc peu importe où vous habitez, qui fabrique votre téléphone ou sur quoi il fonctionne, vous pouvez profiter de la même expérience de textos. Et aujourd’hui, tous les principaux opérateurs de téléphonie mobile et fabricants ont adopté le RCS comme norme, à l’exception d’Apple. Apple refuse d’adopter le RCS et continue de s’appuyer sur les SMS lorsque les utilisateurs d’iPhone envoient des messages aux utilisateurs de téléphones Android, ce qui signifie que leurs SMS sont bloqués dans les années 1990. – Google