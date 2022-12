Les prix des forfaits mobiles et box augmentent “au pire moment” d’après 60 millions de consommateurs et “sans motifs vraiment valables”

Dans un contexte de crise, l’association de consommateurs critique une politique d’augmentation des prix chez les opérateurs télécoms.

Des offres de plus en plus chères pour les nouveaux abonnés et des hausses parfois inévitables pour ceux ayant déjà signé chez un opérateur, “sans motifs vraiment valables, ni possibilité d’y échapper“. L’association 60 millions de consommateurs s’est penchée sur la tendance déjà identifiée de hausse généralisée des abonnements internet et mobile, rappelant que “selon l’Insee et le bon sens, l’accès à internet est devenu une dépense contrainte” tant le service est indispensable.

Elle cite notamment l’observatoire mensuel d’Ariase, constatant que le prix moyen d’un forfait mobile (au moins 10 Go) à augmenté de 19.6% en un an et une hausse moins forte mais notable de 6.1% pour une offre d’entrée de gamme en fibre optique. Sur le mobile, tous les opérateurs augmentent leurs prix à leur manière : en effet si Free a annoncé figer le prix de ses offres historiques (à 2€/mois et 19.99€/mois), son offre Série coûte désormais 14.99€/mois la première année contre 10.99€/mois souligne l’association. Chez Red et B&You, l’offre la moins chère demeure au même prix (5€/mois) mais propose moins de data.

Mais les nouveaux abonnés ne sont pas les seuls touchés, rappelle l’association. En effet, des opérateurs comme SFR ou Bouygues Telecom et plus occasionnellement Orange n’hésitent pas à appliquer des hausses sur leurs offres chez leurs clients actuels. Parfois proposant un “bonus” avec davantage de data ou l’accès à un nouveau service couplé à l’ajout d’options téléphoniques pour rester dans les clous. En effet, la pratique bien qu’encadrée reste légale.

Mais depuis peu, Bouygues Telecom et SFR ne laissent pas le choix à leurs abonnés en invoquant le contexte inflationniste actuel. “Dans ce cas, impossible d’y échapper. Il est toujours possible résilier sans qu’aucun frais ne soit appliqué, mais au risque d’être confronté à une offre plus chère chez les concurrents” explique l’association. Si Orange estime qu’il s’agit d’un retour à un marché sain, le relâchement de la concurrence dans le secteur des télécoms intervient selon l’association “au pire moment pour le consommateur”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox