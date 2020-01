Freebox Révolution avec TV by Canal et Delta : la chaîne Viceland va changer de nom

Lancée en 2016 avec Canal+, la chaîne Viceland va changer de nom le 14 janvier prochain. Place désormais à Vice TV.

Disponible dans les offres Canal et notamment les Freebox Delta/ Révolution avec TV by CANAL mais aussi dans le bouquet Famille by Canal, Viceland va connaître quelques changements et évolutions la semaine prochaine. La chaîne lifestyle et culturelle axée nouvelle génération (canal 98), “va devenir Vice TV dès le 14 janvier”, a annoncé hier sur son compte Twitter Dominique Delporte, président International de Vice Media. Un nouveau nom accompagné du lancement sur la chaîne des reportages “Vice News Reports”, un nouveau rendez-vous au plus proche de l’action mettant l’accent sur l’actualité internationale, à suivre tous les lundis à partir du 13 janvier. Premier reportage au programme, “Bringing Down Baghdadi” diffusé lundi soir à 22h vous plongera dans les coulisses de Daech et abordera plus précisément les conditions de la mort le 26 octobre 2019 de Abu Bakral-Baghdadi, chef du groupe État islamique. D’autres reportages suivront dans les prochaines semaines.

A noter que Viceland est désormais inclus dans l’offre de Canal+ dédiée aux moins de 26 ans, tout comme Clique TV.