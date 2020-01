Clin d’oeil : une chaîne TV suggère de quitter SFR pour aller chez un autre opérateur, Free par exemple

Pour KTO, la situation a trop duré. La chaîne de télévision catholique suggère ainsi à ses téléspectateurs abonnés chez SFR, qui ne parviennent pas à la recevoir dans de bonnes conditions, de changer l’opérateur. Free, par exemple.

KTO évoque de “nombreuses plaintes de téléspectateurs abonnés chez SFR”. Depuis plus d’un mois, ils ne parviennent plus à accéder à la chaîne catholique sur le canal 179. Selon KTO, “ces problèmes sont imputables à SFR qui a déployé un nouveau logiciel incompatible avec certaines de ses box”.

Trois solutions se présentent aux abonnés SFR rencontrant ces problèmes. KTO indique qu’ils peuvent commander une nouvelle box ou bien “effectuer une manipulation complexe et répétée sur leur télécommande pour regarder les programmes de KTO via le menu du canal 600”.

Mais c’est surtout le troisième qui interpelle par son côté plus radical. La chaîne catholique indique que “pour accéder à la chaîne dans des conditions normales, ces abonnés peuvent changer de fournisseur d’accès à Internet”. Elle précise même via quels canaux on peut la regarder chez la concurrence, à savoir le 245 chez Free, le 220 chez Orange et le 218 chez Bouygues Telecom.