Cdiscount Mobile dégaine un forfait 50 Go en promotion à 2,99 euros par mois

Cdiscount Mobile, opérateur mobile virtuel du groupe EI Telecom, dégaine un nouveau forfait mobile en série limitée.

Jusqu’au 13 janvier, Cdiscount Mobile propose en effet un forfait à 2,99 euros par mois pendant 6 mois. Le tarif passe ensuite à 15,99 euros.

Sans engagement, le forfait en question inclut les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’une enveloppe data de 50 Go avec des débits 3G/4G (selon la couverture). Il est utilisable depuis l’étranger, avec une enveloppe supplémentaire de 3 Go pour l’Europe et les DOM.