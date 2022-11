Droits de la Ligue 1 : l’Autorité de la concurrence rejette les saisines de Canal+ et beIN Sports

Dans un dossier qui dure depuis 2021, Canal+ et beIN SPorts essuient un nouveau revers.

La dernière attribution de droits de Ligue 1 s’est avérée bien plus complexe que prévue. Si le premier acquéreur était Mediapro, le groupe n’avait finalement jamais pu honorer ses obligations et les droits lui ont finalement été retirés pour une réattribution à Amazon en milieu d’année dernière. Cette décision n’a cependant pas plu à Canal+ et beIN Sports, habitués à diffuser le championnat, qui ont donc saisi l’Autorité de la concurrence.

Pour ces deux groupes, la vente des droits pour les saisons 2021-2022 à 2023-2024 pour un montant de 250 millions d’euros par saison constituait un abus de discrimination de la part de la Ligue de Football Professionnel (LFP). En effet, les deux groupes restaient pour leur part tenus de diffuser les matchs du lot 3 obtenus lors du dernier appel d’offre en 2018 pour 332 millions d’euros par saison.

L’Autorité de la concurrence a révélé aujourd’hui son verdict et affirme que les éléments apportés par Canal+ et beIN sont “insuffisants pour conclure que la LFP aurait abusé de sa position dominante en les traitant différemment d’Amazon dans la procédure de réattribution des lots de Mediapro, ou en ne privilégiant pas leur offre par rapport à celle d’Amazon.” Elle rappelle par ailleurs que le lot 3 acquis par les deux groupes a été cédé “régulièrement pour une durée de quatre ans par un contrat dûment formé et exécuté” et a ainsi rejeté les saisines et les demandes de mesures conservatoires en émanant.

