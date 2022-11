Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : Freebox TV se multiplie, le forfait Free Mobile passe une nouvelle vitesse

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

30 novembre 2010 : La TNT est lancée en outremer

5 ans après la métropole, les territoires d’Outremer ont vu arriver la Télévision Numérique Terrestre le 30 novembre 2010. Pour cela, il a fallu récupérer les fréquences de la chaîne Tempo de RFO, qui s’est donc arrêté le même jour. Elle ne compte que les 7 chaînes nationales publiques cependant, à l’inverse de la TNT de la métropole.

1er décembre 2005 : Freebox TV devient multiposte

17 ans auparavant, Free étendait son offre de télévision en permettant à tous ses abonnés de regarder Freebox TV sur un autre écran que leur téléviseur. L’opérateur de Xavier Niel a ainsi annoncé, le 1er décembre 2005, l’arrivée du multiposte, permettant la diffusion sécurisée des chaînes diffusées par ADSL sur un ordinateur par exemple.

Il assurait alors un flux de télévision sécurisé, pour protéger l’intégrité des chaînes diffusées par ADSL. Avec ce nouveau service, l’opérateur désirait toucher 5% des téléspectateurs français, soit un million d’utilisateurs réguliers du service de télévision sur Freebox.

1er décembre 2009 : Alice ADSL lance son offre triple-play

Il y a 13 ans, le défunt opérateur Alice ADSL refondait sa gamme d’offres internet + Téléphone + TV. Le 1er décembre 2009 a donc marqué la naissance d’AliceBox Initial, pour une première découverte des avantages du triple-play pour 19.99€/mois (60 chaînes de télévision, téléphonie illimitée vers les fixes de 60 destinations dont la France…), et AliceBox Plus avec un service triple-play enrichi pour 29.99€/mois. Cette version plus haut de gamme quant à elle proposait 160 chaînes, 100 destinations à l’international pour les appels et bien d’autres avantages…

Le saviez vous ? A l’époque, la box d’Alice avait ses propres boîtiers CPL, comme Free. Les abonnés AliceBox Plus pouvaient ainsi recevoir une paire… d’Aliceplugs.

Et comme d’habitude, on ne résiste pas à l’envie de vous mettre la musique en tête… Wou-hou ! ♪

2 décembre 2005 : Free lance un nouveau service de partage de fichier accessible à tous

Vous connaissez WeTransfer ? Free a lancé un service similaire… il y a 17 ans En effet, l’opérateur de Xavier Niel lançait un service similaire pour faciliter l’envoi de fichiers volumineux le 2 décembre . Sur la page dl.free.fr, tous les internautes (y compris les non abonnés Free) pouvaient ainsi envoyer un lien de téléchargement à leur proche, pour un fichier de maximum 1Go. Le tout autant de fois qu’ils le souhaitent ! Le service a depuis été remplacé.

3 décembre 2013 : Free Mobile inclut la 4G dans son forfait

L’opérateur de Xavier Niel a enrichi il y a maintenant 7 ans son forfait mobile, en proposant l’accès à la 4G sans surcoût. Dans un premier temps, le réseau mobile ne sera disponible que pour les abonnés du forfait à 19.99€, qui à l’époque proposait 20Go. Le forfait à 2€ suivra peu après cette annonce du 3 décembre 2013. Lors de son lancement, la 4G de Free utilisait la bande fréquence 2,6 GHz et l’opérateur annonçait un débit théorique maximum de 150 Mbit/s. Bien des choses changent en sept ans…

Voilà ce que proposait Free à l’époque. Le forfait a bien changé depuis, mais pas son prix !

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox