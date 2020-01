L’application Freebox se met à jour sur iOS avec des nouvelles fonctionnalités

La version bêta de l’application officielle Freebox disponible sur Testflight pour les utilisateurs iOS vient de se mettre à jour avec son lot d’ajouts et de correctifs.

Dans cette version estampillée 4.1.1 (build 83), les bêta testeurs de l’application pourront ainsi découvrir deux nouveaux boutons concernant la maison connectée et notamment l’accès aux enregistrements réalisés par la caméra. Cette mise à jour propose également des correctifs.

Voici la liste des nouveautés et correctifs apportés par cette mise à jour :

Ajout d’un bouton d’export sur le player des clips vidéo

Ajout de la possibilité de lire des clips vidéo quand la caméra n’est pas connectée

Correction d’un crash lors de la suppression multiple de clips vidéo

Correction sur la sélection de l’univers favori (iPad)

Un développeur de Free nous a apporté quelques précisions sur le bouton d’export. Il est ainsi possible de sauvegarder un enregistrements sur votre iPhone directement depuis le player. Ainsi, plutôt que de devoir se souvenir de quel enregistrement est concerné dans la liste affichée sur l’application, vous pouvez directement enregistrer celui qui vous intéresse au moment où vous le visionnez. De même, il est possible de partager directement l’un de vos enregistrement directement depuis le lecteur de l’application, par mail, message ou autre. Le bouton en question ouvre cette fenêtre lors de la lecture de votre enregistrement, qui regroupe les options de sauvegarde et de partage.

Ces fonctionnalités sont pour l’instant uniquement disponible sur la version bêta de l’application, disponible sur Testflight. Si vous souhaitez rejoindre la bêta, Univers Freebox a réalisé un tuto que vous pouvez retrouver juste ici.