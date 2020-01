Google annonce plusieurs nouvelles fonctionnalités arrivant sur son assistant vocal

Le CES 2020 a été l’occasion pour Google de mettre en avant des nouvelles fonctionnalités de Google Assistant.

Le salon de Las Vegas dédiés à la tech est souvent l’occasion d’une petite guerre pour l’attention du public entre Google et Amazon au sujet des assistants vocaux. Cette année ne déroge pas à la règle, la firme de Mountain View a annoncé les fonctionnalités sur le point d’arriver sur son assistant vocal.

Ces dernières vont d’une volonté de faciliter les appels en passant par Google Assistant à des améliorations concernant le contrôle des données personnelles. La plus intéressante pour vous dépendra entièrement de votre utilisation de l’assistant vocal, tant sur smartphone que sur une enceinte connectée par exemple. Cependant, il faut tout de suite être prévenu : il s’agit d’annonce et, c’est souvent le cas avec Google, des fonctionnalités ne seront disponibles que plus tard dans l’année.

Google assistant proposera donc de nouvelles options pour la vie privée. L’accès aux enregistrements audios de l’assistant sera facilité et vous pourrez simplement lui demander “Est-ce que tu enregistres mes données audios”, et l’assistant vous enverra un lien pour accéder aux paramètres de sécurité depuis votre téléphone. Il est également possible d’effacer directement le dernier enregistrement de l’assistant d’une simple commande.

Côté organisation de la vie quotidienne, la nouveauté majeure est celle de pouvoir programmer des actions uniques dans le futur. Au lieu de créer une routine, il vous sera possible simplement de demander à Google de réaliser l’action que vous souhaitez en précisant la date et l’heure. L’assistant veut également faciliter sa connexion aux objets connectés (notamment en domotique), comme le fait Alexa. Ainsi, l’assistant fera apparaître une notification dès que vous aurez installer l’application du fabricant d’un nouveau gadget pour s’assurer qu’il marche correctement avec Google Assistant.

Google a également annoncé que de nombreux nouveaux types d’appareils seraient supportés, comme des cafetières, des systèmes d’air conditionnés ou même des aspirateurs connectés. Ce serait presque 20 nouveaux types d’appareils connectés qui pourraient être supportés.De même, les appels seraient facilités avec “Speed Dials”.

Toute une pléthore de nouvelles fonctionnalités donc, qui met en évidence que si les assistants vocaux sont de plus en plus complet, il est difficile de se rendre compte de ce qu’ils peuvent vraiment faire et ne pas faire. Difficile donc de s’y retrouver sans en faire un usage quotidien et suivre chaque annonce des fabricants.

Source ; The Verge