Droits TV : BeIN Sports s’offre l’Euro 2020 et diffusera tous les matchs dont 28 en exclusivité

Comme en 2012 et 2016, Bein Sports s’offre l’intégralité des rencontres de l’Euro 2020 dont 23 en co-diffusion avec le duo TF1-M6.

Après avoir cédé ses droits de diffusion de Ligue 1 à Canal+ pour la période 2020-2024 et raflé avec la filiale de Vivendi la Ligue des Champions à partir de 2021, BeIN Sports obtient les droits de diffusion dits payants de l’Euro 2020 (12 juin-12 juillet). Un accord a été trouvé avec l’UEFA, a fait savoir le groupe qatari. Ainsi, BeiN Sports diffusera comme en 2012 et 2016 l’intégralité de la compétition, à savoir les 51 rencontres du tournoi, dont 28 en exclusivité. L’accord couvre également l’exploitation des droits digitaux avec les résumés de l’ensemble des matchs.

Cette année, BeIN Sports déboursera 38 millions d’euros rapporte L’Equipe contre 60 millions il y a quatre ans. Plus attractif pour les chaînes, l’Euro 2016 s’est déroulé en France. Cette fois, le championnat d’Europe de football prendra place dans 12 villes européennes.

Pour rappel, en novembre dernier, TF1 et M6 ont sans surprise remporté la diffusion en clair de la compétition (50 millions d’€). Les deux groupes se partageront les 23 meilleures affiches de la compétition dont 12 matchs de poules − parmi lesquels le match d’ouverture et les matchs de l’équipe de France , ainsi que cinq huitièmes de finale, trois quarts de finale, les demi-finales et la finale.