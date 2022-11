Le saviez-vous : Free propose plus de 1 500 bornes interactives qui vont évoluer avec de grosses nouveautés

Difficile de passer à côté, Free propose des bornes interactives, en alternative possible aux Free Centers pour certaines démarches et au site internet pour des souscriptions d’offres Freebox et Free Mobile.

À quoi servent les bornes interactives de Free ?

Si Free continue de muscler son réseau de boutiques physiques, les abonnés et futurs abonnés disposent également d’un vaste réseau de bornes interactives développées par l’équipe de Recherche & Développement de l’opérateur. Free en compte 1 500 . Il a été le 1er opérateur en France à proposer ce type de service innovant.

Munies d’un écran tactile et d’un terminal de paiement par carte bancaire, les bornes interactives de Free offrent différentes possibilités aux abonnés ou futurs abonnés Free.

Dans le cas du forfait mobile, pour lesquelles celles-ci étaient initialement prévues, il est possible de découvrir les offres et leurs tarifs, mais aussi d’y souscrire. Parmi les offres Free Mobile disponibles : le petit forfait à 2 euros, le gros forfait 19,99 euros et la Série Free. Chose à noter, les forfaits à 2 euros et 19,99 euros sont également disponibles pour une période d’un mois. Cela peut s’avérer pratique pour des touristes. La durée de validité peut être rallongée par tranche d’un ou deux mois ou être annulée pour passer à un abonnement classique. Au moment de la souscription, le paiement se fait par carte bancaire (possibilité de paiement par RIB depuis l’Espace Abonné) et l’abonné repart avec sa carte SIM active et disponible en quelques minutes. Le nouvel abonné aura par ailleurs accès à la portabilité pour conserver le numéro de son opérateur précédent. Par la suite, il sera possible de régler une facture et de récupérer instantanément une carte SIM dans un nouveau format (en cas de changement de mobile). Il sera également possible de récupérer une carte SIM perdue ou volée.

Concernant les forfaits Internet, on peut découvrir les offres, tarifs et conditions générales de vente, mais également vérifier son éligibilité à la fibre optique grâce son adresse postale. L’abonné a le choix entre les Freebox mini 4K, Freebox Révolution, Freebox Pop, Freebox Delta et Freebox Delta S. L’abonné recevra un e-mail de confirmation dans les 48 heures après son inscription depuis la borne et le matériel lui sera livré à l’adresse fournie. À noter pour terminer que les tarifs indiqués sur les bornes sont identiques à ceux affichés sur le site.