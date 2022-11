France Télévisions : Delphine Ernotte favorable à une fusion des services de l’audiovisuel public

A l’heure où France Télévisions estime faire des efforts sur son budget et n’a toujours pas trouvé les 45 millions d’euros nécessaires pour 2023, une fusion des différents services pourrait rendre l’audiovisuel public plus fort et moins coûteux à faire fonctionner selon la présidente du groupe France Télévisions.

“Je suis favorable à la création d’un grand ensemble” affirme Delphine Ernotte. Dans un contexte où le groupe a du mal à rentrer dans les clous financièrement et où la redevance audiovisuelle permettant de financer l’audiovisuel public a disparu, il faut trouver une solution pour rester accessible aux citoyens facilement.

Dans une interview pour le Figaro, la dirigeante s’est alors exprimé sur une potentielle fusion de France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’INA. Une suggestion qui ne sort pas de nulle part, puisque le Sénat a proposé en juin dernier plusieurs mesures pour réformer le service d’audiovisuel public parmi lesquels cette fameuse fusion. L’intérêt alors présenté par la Chambre Haute était de systématiser les mutualisations au sein de l’audiovisuel public au sein d’une nouvelle structure, qui serait nommée France Médias et serait inaugurée en 2025. Le texte de loi qui pourrait initier cette transformation serait discuté dès l’année prochaine dans l’idéal pour les sénateurs afin d’atteindre cet objectif.

Pour Delphine Ernotte, il n’est pas de sa responsabilité de juger de la forme que prendrait ce regroupement, mais cela présenterait plusieurs avantages. “Demain, lorsqu’ils (les citoyens français ;ndlr) allumeront leur télé ou leur enceinte connectée, il faut qu’ils puissent continuer à nous trouver” affirme-t-elle. “Sur le streaming gratuit, nous pourrions allier nos forces pour exposer toute la richesse de nos offres. Demain, l’audiovisuel public sera beaucoup plus fort s’il est regroupé au sein d’une même appli. Nous pourrions aussi aller plus loin sur Franceinfo, ou en proximité entre France 3 et France Bleu” explique la dirigeante.

De manière pragmatique, cette fusion permettrait également de mieux gérer le budget alloué à l’audiovisuel public selon la présidente du groupe : “six entreprises, six directeur financiers et DRH, six investissements numériques identiques, oui assurément je pense que l’on peut faire plus et mieux pour redéployer des moyens sur notre offre“.

