SFR signe un partenariat pour connecter près de 12 000 logements sociaux avec son offre “Triple Play social”

Après Paris Habitat en 2015, c’est au tour de Le Mans Métropole Habitat de choisir l’offre “Triple Play social” d’SFR pour connecter près de 12 000 logements sociaux câblés.

SFR poursuit son engagement en faveur de l’inclusion numérique en France. Le mois dernier, l’opérateur au carré rouge a trouvé un accord avec Le Mans Métropole Habitat, premier bailleur de l’agglomération avec 13400 logements sociaux. Grâce à ce partenariat, 11732 logements câblés vont pouvoir souscrire à l’offre “Triple Play social” de SFR, pour seulement 0,55 € /mois, avec un accès aux chaînes de la TNT, mais aussi à Internet avec un débit de 5 Mbit/s et une ligne téléphonique pour les appels entrants.

Autre possibilité, pour 1,64€ par mois, les locataires pourront bénéficier “d’un accès internet illimité avec 10 Mb/s de débit, accessible en wifi, 30 adresses e-mail, 200 Mo d’espaces personnel et une ligne téléphonique permettant la réception des appels et les appels vers les numéros d’urgence, avec messagerie et présentation de numéro”, a informé la ville du Mans.

En 2015, l’offre Triple play social d’SFR a été choisie par Paris Habitat pour équiper ses 125 000 logements. L’objectif est de permettre aux bailleurs et gestionnaires d’immeubles de mettre à disposition de leurs usagers, une offre télévision, Internet, téléphone très abordable financièrement.

A l’heure où 5 millions de personnes cumulent précarité sociale et numérique, les opérateurs tendent à proposer des solutions pour lutter contre la fracture numérique. Partant du postulat que 77% des foyers à faibles revenus disposent d’une connexion à internet au domicile soit une différence de 19 points avec les ménages à hauts revenus, Orange a notamment lancé en juillet dernier un dispositif intéressant comprenant une offre d’accès Internet-TV-Téléphone à 19,99€/mois en ADSL ou Fibre et un ordinateur portable reconditionné à 175€ sous réserve de stocks disponibles incluant une suite bureautique. Cet abonnement internet sans engagement baptisé “Coup de pouce Livebox” (Frais d’activation du décodeur TV : 40€ ; Location Livebox incluse), est destinée aux bénéficiaires d’un quotient familial CAF ou MSA égal ou inférieur à 700€.