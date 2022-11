Abonnés Freebox Pop et mini 4K : de nouvelles chaînes et corners sur Molotov

Les chaînes France 24 et une chaîne sport débarquent sur Molotov.

Disponible sur mobile, tablette tactile, Smart TV, consoles et ordinateur, mais aussi sur Freebox Pop et mini 4K via le Play Store de Google ou sur Apple TV 4K, Molotov compte plus de 19 millions d’utilisateurs. Si son défaut actuel réside en l’absence de TF1 et M6 dans son offre gratuite, le premier service de TV en streaming français racheté il y a un près d’un an par l’américain Fubo TV ne cesse de s’enrichir

En mai dernier, la plateforme a annoncé le lancement de 7 chaînes FAST thématiques (chaînes de tv linéaires en streaming gratuites financées par la publicité), issues de son offre AVoD MANGO, son service de vidéo à la demande gratuit financé par la publicité. Aujourd’hui, il peaufine son offre en lançant un nouveau corner sur Mango dédié aux festivités de Noël. Ce n’est pas tout puisqu’une une nouvelle chaîne FAST dédiée au sport avec MangoSport.

Pa railleurs toutes les déclinaisons étrangères de la chaîne France 24 sont à présent disponibles, les versions anglaises, arabe et espagnole sont accessibles au format HD ainsi que leurs services de replay respectifs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox