Abonnés Freebox avec TV By Canal : MyCanal se met à jour sur PC avec de nombreuses nouveautés

Avis aux utilisateurs de l’application MyCanal sur l’écosystème Windows, la filiale de Vivendi annonce le déploiement d’une nouvelle version de son application sur PC mais aussi sur les consoles Xbox.

Il y a du neuf sur MyCanal. Une mise à jour de l’application disponible sur Windows 10 et 11, ainsi que sur les consoles Xbox One, Série S et Série X apporte son lot de changements pour améliorer l’expérience des utilisateurs. Parmi les plus importantes, on peut notamment compter l’accès aux vidéos en 1080p soit en Full HD sur ces supports ainsi que la dernière version de l’interface.

Les options Fiche Info, Revoir/A suivre, Zap et les Réglages de qualité et d’audio/sous-titres sont désormais accessibles plus facilement depuis votre écran de visionnage. De plus, du côté de la fiche info des programmes, plusieurs options sont désormais disponibles, dont :

Plus d’infos : pour en savoir plus sur le programme que vous voulez visionner

A voir aussi : pour retrouver toutes nos suggestions en lien avec le programme sélectionné

Bonus : pour rester dans l’ambiance avec des scènes inédites ou des making-off

pour rester dans l’ambiance avec des scènes inédites ou des making-off Bandes-annonces : pour avoir un avant-goût du programme. Si vous souhaitez activer ou désactiver la lecture automatique de la bande d’annonce du contenu sélectionné, rendez-vous dans Réglages > Lecture automatique

pour avoir un avant-goût du programme. Si vous souhaitez activer ou désactiver la lecture automatique de la bande d’annonce du contenu sélectionné, rendez-vous dans Réglages > Lecture automatique Acheter : pour acheter et garder ce programme avec CANAL VOD

Autre nouveauté, la possibilité de créer des profils pour vos enfants (Kids) avec donc un écran d’accueil dédié avec des contenus classés par catégorie d’âge et par héros ainsi que les nouveautés et les contenus populaires. Il est également possible de sauvegarder ses contenus dans une playlist et d’accéder aux téléchargements réalisés avec ce profil dans une section dédiée. A noter cependant, les téléchargement ne sont pas possibles sur Xbox. La fiche info a également été simplifiée.

Les développeurs annoncent également avoir intégrés à cette version davantage d’options de langue et de sous-titres.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de MyCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay.

MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Pop et mini 4K (découvrez notre test). L’application est aussi à retrouver sur l’Apple TV disponible en boîtier TV principal pour les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta ou encore en multi-tv pour les autres. La filiale de Vivendi a également lancé récemment une phase de bêta-test pour une future application tournant sour MacOS.

