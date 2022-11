Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : les débuts de SFR, Free a un nouveau centre d’intérêt, Bouygues et vous…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

14 novembre 1992 : Canal+ lance son bouquet de chaînes par satellite

Canal+ et Lagardère (anciennement Europe 1 Communication) ont lancé le premier “bouquet” satellitaire français analogique le 14 novembre 1992. Baptisé “Le câble par satellite”, ce bouquet a été introduit au grand public à l’occasion des Jeux olympiques d’hiver d’Albertville. Il s’agit également d’un premier essai avant le lancement commercial de Canalsatellite.

Pour l’occasion, on ne résiste pas à l’envie de vous montrer une vieille pub de Canal+

17 novembre 2006 : Iliad (Free) annonce officiellement s’intéresser à la dernière licence d’opérateur mobile

Les prémices d’un lancement qui ne se fera que 6 ans plus tard. Le 17 novembre 2006, Iliad a officiellement publié un communiqué affirmant son intérêt pour la 4ème licence d’opérateur mobile. Si lors de cette annonce, aucun engagement n’a été pris par l’opérateur, la révolution Free Mobile était bel et bien déjà en marche.

17 novembre 2014 : B&You fusionne avec Bouygues Telecom

Initialement, la marque B&You avait été créée comme une solution à bas-prix pour l’opérateur Bouygues Telecom en 2011. Cependant, le 17 novembre 2014, la marque a finalement fusionné avec sa maison-mère pour devenir une gamme de forfaits. Une opération officialisée avec le lancement de sept nouvelles offres le jour même, comprenant ainsi les forfaits B&You (sans engagement et sans mobile) et les versions avec engagements et mobiles nommés “Sensation” qui ont depuis été renommés “forfaits Bouygues Telecom”.

Le site de l’opérateur remplace alors celui de son ancienne marque, et les abonnés ont pu bénéficier de l’accompagnement en boutique et par téléphone qui était auparavant réservé aux abonnés Bouygues Telecom.

18 novembre 1987 : Création de SFR

Retour 35 ans en arrière, à la création d’un opérateur que l’on connait tous. C’est en effet le 18 novembre 1987 que la Compagnie Générale des Eaux a créé cette société française de radiotéléphonie, que nous connaissons depuis sous le nom de SFR. A l’époque, il ne proposait qu’un service de radio-télécommunications analogique en concurrence avec Radiocom 2000 de France Telecom. Son arrivée sur le marché du mobile ne se fera que 5 ans plus tard, puisque SFR lancera le deuxième réseau GSM français en 1992.

20 novembre 2020 : le premier lancement commercial de la 5G en France

C’est en effet SFR qui a été le premier à appuyer sur le bouton pour lancer la 5G mais… seulement dans une seule ville. En effet, le 20 novembre 2020, quelques semaines après les enchères, le premier réseau 5G était activé à Nice par l’opérateur au carré rouge. Mais c’était bel et bien le seul endroit où la nouvelle génération de téléphonie mobile était lancée commercialement en France, avant une activation plus étendue par Orange, Bouygues Telecom puis Free durant le mois de décembre. Pour l’anecdote, l’opérateur avait vu les choses en grand et avait même fait en sorte que BFM suive le lancement en 5G mais cette dernière à tout simplement planté en plein live. Cocasse !

Mdrrrr la 5G à Nice qui coupe en plein live BFM 🥴😂😂😂 pic.twitter.com/23y3VCl7zA — Max ⚡️ (@Odrilow) November 20, 2020

20 novembre 2020 : Iliad finalise son installation en Pologne

Alors que la 5G s’installait en France, Iliad défaisait officiellement ses valises en Pologne. Le même jour, la maison-mère de Free annonçait ainsi le succès de l’offre publique d’achat de Play, premier opérateur sur le mobile en Pologne. Cette acquisition avait en effet beaucoup d’importance puisque cela faisait d’Iliad le 6e groupe télécoms d’Europe.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox