Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter # 111

Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Humour noir : on le sait, Orange prévoit de démanteler son réseau cuivre d’ici 2030. Mais les voleurs de câbles n’ont pas attendus cette annonce pour multiplier les pillages.

Bah voilà , ils sont déjà en avance sur le planning chez Orange pour décâbler. https://t.co/V45QN5djnm Maxime (@hdmotion) December 27, 2019

Free se lâche dans une publicité au Sénégal avec un Père Noël installateur d’antennes-relais !

Chez Free, les seuls toits dans nos publicités sont ceux sur lesquels on installe des antennes ! Pour 2020, on vous offre +500 nouvelles antennes 4G+ pour une meilleure expérience. Rejoignez la #TeamFree dès maintenant et fêtez Noë l toute l’année.

Free daal mooma gë unë ul pic.twitter.com/ClLrSuyYHv Free au Sénégal (@free_senegal) December 28, 2019

Si seulement… “Image récupérée sur un groupe, un tech a du penser que la fibre pouvait être réparée de la sorte”.

Votre fibre est réparée 😂 pic.twitter.com/42X2KZfLh0 Fibre Metropole Lilloise (@Fibre_Lille) December 28, 2019

La question est posée. Pourtant Médiamétrie s’y met petit à petit et intègre Netflix et les contenus SVoD dans ses mesures d’audiences, sur ordinateur et smartphone mais pas sur la TV.

Je ne comprends pas comment Netflix peut se voir affecter une «  part d’audience  » comparée à celle des chaînes de télé 🤨

En gros, que fait un chou fleur dans un champ de carottes ? https://t.co/k95ytm2168 Pierre Dezeraud (@PierreDzrd) December 19, 2019

