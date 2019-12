Voici le palmarès des pires mots de passe de 2019, le dangereux “123456” toujours très utilisé

Si votre mot de passe fait partie de la liste, le changer serait une bonne idée.

Comme tous les ans, le spécialiste de la sécurité informatique SplashData révèle son classement des pires mots de passe utilisés par les internautes. En tête de cette liste 25 mots de passe à éviter, on retrouve le “123456” déjà là en 2017. On aperçoit également ses dérivés, dont les “12345”, “1234567”, “12345678” et “123456789”. Il y a par ailleurs les classiques “password”, “admin” et “123123”.

Voici d’ailleurs la liste complète :

123456 123456789 qwerty password 1234567 12345678 12345 iloveyou 111111 123123 abc123 qwerty123 1q2w3e4r admin qwertyuiop 654321 555555 lovely 7777777 welcome 888888 princess dragon password1 123qwe

Rappelons qu’un mot de passe doit pouvoir être retenu par l’utilisateur, mais également être assez long et complexe pour ne pas être trouvé trop facilement par des personnes malintentionnées. Il faut également penser à en avoir plusieurs pour éviter que la découverte d’un mot de passe ne mette en péril tous vos comptes en ligne.

Une solution simple à mettre en place consiste à se créer son propre générateur de mots de passe, autrement dit une phrase ou une suite de mots et de chiffres qui a du sens pour soi, mais pas pour les autres. Il ne reste alors qu’à créer ses mots de passe à partir de celui-ci, en modifiant une ou plusieurs parties. Selon la CNIL, un mot de passe doit idéalement contenir au moins 12 caractères avec des lettres majuscules, des lettres minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux.

Source : Sud Ouest