Free déploie une nouvelle mise à jour d’Oqee sur iPhone et iPad avec des améliorations

Une nouvelle mise à jour d’OQee intégrant deux améliorations est en cours de déploiement sur iPhone et iPad.

Après la mise à jour d’OQee sur Apple TV, Free vient de lancer le déploiement d’une nouvelle version de son application TV sur iPhone et iPad (à partir iOS 12). Estampillée 1.16, celle-ci apporte deux améliorations :

Une nouvelle rubrique Parcourir regroupe désormais la recherche et le catalogue de replay

Lors de la création d’un enregistrement, les programmes du soir sont maintenant disponibles pour les variantes locales de France 3

Avec l’interface TV OQEE by Free, tous les abonnés Freebox peuvent profiter de plus de 550 chaînes TV en direct dont 220 incluses et du Replay inclus ainsi que des fonctions avancées comme le contrôle du direct, start-over, l’enregistrement…

