Sony : la marque est submergée par les demandes de capteurs photo pour smartphones

Face à la demande de nombreuses marques de smartphone concernant les objectifs photo, Sony à du mal à remplir ses objectifs.

Afin de d’honorer ses commandes de capteurs photo pour smartphones, Sony a augmenté les cadences de production de ses usines. La marque prévoirait même d’ouvrir une nouvelle unité pour l’année 2021 à Nagasaki. Dans les usines japonaises du géant, les machines travaillent sans interruption, littéralement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Terushi Shimizu, le patron de la branche semi-conducteurs de Sony a expliqué au média Bloomberg : « Nous devons présenter des excuses aux clients parce que nous ne pouvons tout simplement pas en faire assez. »

Si Sony doit faire face à de nombreuses demandes dans ce secteur, c’est parce que la marque est actuellement le principal fournisseur de capteurs photo pour smartphones.

Dans le secteur des smartphones milieu et haut de gamme, les marques de smartphones cherchent à incruster toujours plus de capteurs photo à leurs terminaux. C’est pourquoi retrouver 3 objectifs photos sur un smartphone est plutôt normal de nos jours. De plus, les géants de la téléphonie cherchent également à s’améliorer en termes de mégapixel. La photo est un point fort pour les fabricants, chaque marque tente de se distinguer en allant toujours plus loin dans ce domaine.

Sony est le fournisseur d’Apple et représente plus de 50% du marché des capteurs photo pour smartphones. Le Japonais doit donc fournir pas moins de trois objectifs photo 12 mégapixels pour chaque exemplaire d’iPhone 11 Pro, ce qui semble faire beaucoup. On pourrait croire que la Playstation est l’activité la plus rentable de la firme japonaise cependant, ce sont bien les semi-conducteurs qui se sont placés juste devant.