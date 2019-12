Messenger: Facebook rend obligatoire d’avoir un compte pour s’inscrire à son service de messagerie

Facebook a décidé de retirer la possibilité d’utiliser Messenger simplement avec un numéro de téléphone. Il faudra dorénavant être inscrit sur le réseau social pour en profiter.

Le premier réseau social du monde a subi plusieurs revers ces dernières années niveau popularité. Entre les nouveaux réseaux sociaux préférés par les jeunes et les affaires concernant son utilisation des données personnelles des utilisateurs, Facebook a besoin de retrouver son succès d’antan.

S’il tente l’opération séduction en lançant son propre service de streaming de jeux video par exemple, il semble également opter pour le coup de force. C’est en tout cas le cas avec son service de discussion instantanée Facebook Messenger.

En effet, le service pouvait jusqu’à présent être utilisé avec simplement un numéro de téléphone, sans obligation de posséder un compte Facebook. Pour les nouveaux arrivants, ce ne sera plus possible. Un compte Facebook est désormais requis pour profiter du service Messenger. Le réseau social a justifié sa décision ainsi : « Si vous êtes nouveau sur Messenger, vous remarquerez que vous devez avoir un compte Facebook pour parler avec vos amis et vos proches. Nous avons vu que la grande majorité des personnes utilisant Messenger se connectaient déjà avec leur compte et nous voulons simplifier ce processus. Si vous utilisez déjà Messenger sans compte Facebook, il n’y a pas besoin de faire quoi que ce soit ».

Cependant, certains utilisateurs, dont le compte a été créé uniquement avec le numéro de téléphone, ont fait remonter quelques problèmes de connexion à Messenger. Facebook devrait cependant régler le problème rapidement.

On note ici une véritable volonté de garder les utilisateurs de la plateforme et de forcer l’inscription au compte. En effet, il n’est pas rare qu’un utilisateur reste sur Messenger uniquement parce que ses contacts l’utilisent. Il reste à voir si cela empêchera les utilisateurs de migrer vers d’autres horizons.

Source : Frandroid