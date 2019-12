Google sanctionne les applications demandant des dons ailleurs que sur sa plateforme

Google a dans sa ligne de mire les développeurs d’applications qui demandent un don via une autre plate-forme que la sienne.

Une des règles pour proposer une application sur le Play Store de Google est que les dons faits aux développeurs doivent être réalisé via les options d’achats in-apps. Cette règle semble être souvent oubliée et Google veut remédier à cela et prend donc des mesures.

La version Android de l’application WireGuard, service open source, a été suspendue cette semaine pour non-respect des termes et conditions du Play Store. La raison avancée par Google est la présence d’un bouton appelant aux dons via divers moyens de paiement comme PayPal, Bitcoin ou même Google Play, ainsi qu’au soutien via le site Patreon. Et WireGuard n’est pas la seule application concernée. En effet, d’après The Inquirer, plusieurs applications open-source dont l’évolution repose sur un système de dons ont été sanctionnées ainsi.

Le géant américain ne s’est pas exprimé sur cette soudaine suspension et sur le fait qu’il resserre ainsi la vis pour les développeurs. Il serait certes possible pour les développeurs de créer un bouton dédié au système made-in Google, mais il faudra également s’acquitter d’une commission de 30% à chaque don… Pas sûr que cette option soit très séduisante pour les développeurs…

Source : via Frandroid