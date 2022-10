Free : une nouvelle fonctionnalité “attendue” arrive dans son application Freebox Files

La sauvegarde automatique des photos devient une réalité sur Freebox Files. Une version bêta est déployée sur iOS avant un déploiement pour tous.

Après avoir lancé mi-septembre un lecteur de musique sur son application Freebox Files, de quoi écouter les musiques de son disque dur Freebox, Free déploie une nouvelle version bêta 1.6 sur iOS via TestFlight. Au programme, l’intégration d’une nouvelle fonctionnalité “très attendue” selon les développeurs Freebox, il s’agit de la sauvegarde automatique de photos. Celle-ci est à retrouver dans la partie “Plus”.

Autre nouveauté, il est désormais possible de noter l’application, également depuis le menu “Plus”. Disponible sur iOS et Android, Freebox Files permet de gérer et accéder aux fichiers présents sur votre disque dur Freebox ou externe connecté à votre box. Vous pouvez ainsi lire vos contenus de n’importe où, télécharger directement sur votre Freebox, partager vos fichiers et gérer le RAID de votre Freebox Delta.

