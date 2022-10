Quelles sont les box fibre les moins chères chez Orange, Free, SFR, Bouygues ?

Les box les moins chères sont désormais toutes à 30€ (ou presque).

Nous vous rapportions cette semaine que la box fibre de RED by SFR avait vu son tarif passer de 23€ à 29€ par mois, ce qui relance la donne en ce qui concerne le marché de box fibre les moins chères. Afin d’y voir plus clair PowerFree a réalisé un tableau comparatif des offres fibre les plus accessibles chez Free, Bouygues Télécom, SFR et Orange. Pour ces deux derniers, ce sont bien sûr les offres de leurs marques low cost qui ont été prises en compte, à savoir Red by SFR et Sosh. Pour Free c’est l’offre Freebox Mini 4K historique, que vous pouvez souscrire sur cette page, qui est prise en compte.

On constate que dorénavant, toutes les offres sont quasiment à 30€, même si certaines proposent un tarif moins cher la première année. C’est donc sur les services que va se faire la différence, et elles sont parfois importantes. Si vous privilégiez le débit ou la télévision par exemple, c’est clairement vers la Freebox Mini 4K qu’il faut se tourner. A contrario, si vous avez besoin des appels illimités vers les mobiles, ces la box de RED by SFR qu’il faut choisir.

Source : PowerFree

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox