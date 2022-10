Le saviez-vous : Free est le seul opérateur à proposer des offres internet premium sans engagement

Les Freebox Pop et Delta sont commercialisées sans engagement, ce sont les seules aux côtés des offres low cost de Red by SFR et Sosh.

Vous ne le savez peut-être pas mais Free a fait le choix dans sa stratégie de donner plus de flexibilité à ses abonnés ayant opté pour des Freebox de dernière génération. Affichée à 29,99€/mois pendant 1 an puis 39,99€/mois, la dernière venue, la Freebox Pop, est proposée depuis son lancement en 2020 sans engagement.

Idem pour la Freebox Delta lancée en 2018. La formule la plus haut de gamme de l’opérateur et son armada de service inclus pour 39,99€/mois puis 49,99€/mois, se démarque donc plus que jamais des offres de la concurrence. En effet, Orange, SFR et Bouygues Telecom imposent tous un engagement de 12 mois. Seuls Sosh et Red by SFR proposent également des abonnements sans condition de durée.

On notera toutefois que Free applique un engagement de 12 mois sur ses offres Freebox Révolution et mini 4K. Une manière d’inciter les prospects à opter pour ses box de dernière dernière génération.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox