Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter # 110

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Netflix est arrivé pour Noël sur la Freebox Mini 4K et Révolution, des cadeaux passent à la trappe…

Free ils décident d’enfin mettre Netflix sur leur box……. Alors que j’ai pris un Chromecast à ma mère pour Noë l….. Parce qu’il y avait pas Netflix la freebox…………………. pic.twitter.com/gDTDBS7fuy Pauline (@Bbenine) December 17, 2019

L’astuce grève de myCanal ! Pas utile pour ceux qui sont assignés à résidence !

🔒 [INFO GRÈVE] myCANAL vous informe qu’en téléchargeant vos contenus et en les regardant hors connexion, l’attente vous paraîtra moins longue. myCANAL (@myCANAL) December 20, 2019

Netflix toudoumol, pour une soirée tranquille mais attention à ne pas en abuser, risque d’addiction !

Pas plus de 2 par jour, hein. pic.twitter.com/ibcDvcp8EL Netflix France (@NetflixFR) December 15, 2019 <script async=”” charset=”utf-8″ src=”https://platform.twitter.com/widgets.js”>

Les pulls de Noël de OnePlus, ça peut être rigolo !

Bonus : cela aurait pu être un test d’expérimentation de la 5G !