Clin d’oeil : les députés changent d’opérateur et Bouygues Telecom est déjà critiqué

Le passage d’Orange à Bouygues Telecom ne se déroule pas très bien, d’après les retours de certains députés.

Vous l’ignoriez peut être, mais les députés ne choisissent pas leur propre forfait téléphonique. L’Assemblée nationale se charge de leur fournir un abonnement à travers des appels d’offres et ce depuis 2012. Jusqu’à présent, c’était l’opérateur historique Orange qui s’occupait des élus mais cela a changé depuis cet été.

En effet, après un nouvel appel d’offre, Bouygues Telecom a remporté le marché estimé à 8.3 millions d’euros d’après La Lettre A. Cependant, tout ne se passe pas au mieux selon les premiers concernés. Fabien Roussel, député communiste du Nord a par exemple écrit à son nouvel opérateur pour lui indiquer divers problèmes, notamment plusieurs interventions dans sa permanence avec trois mois de dysfonctionnement. Il n’a d’ailleurs pas été informé de son changement d’opérateur, expliquant que Bouygues Telecom l’aurait averti sur une mauvaise adresse e-mail.

Il n’est pas le seul à se plaindre de la filiale de Bouygues. Plusieurs députés ont également déploré une baisse de qualité en termes de couverture réseau y compris au sein de l’Assemblée Nationale. Pour rappel, l’appel d’offre lancé il y a maintenant 10 ans demandait au candidat de préciser “s’’il propose d’améliorer la couverture dans les locaux de la permanence par un système de reprise du signal sur l’accès fixe Internet“. Est-ce toujours le cas ?

En 2012, le forfait proposé aux députés par Orange avait fait sensation, présenté même comme plus avantageux qu’un forfait Free Mobile. Une offre avec voix et data illimitées en France mais également dans l’union européenne voire d’autres pays, SMS/MMS illimités et de nombreuses autres options, tout cela pour 20 euros, ça peut faire rêver encore aujourd’hui…

Source : via Alloforfait

