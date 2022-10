Les internautes se lâchent sur les réseaux : la meilleure grimace de Xavier Niel, on sanctionne “la WiFi” et le “digital” ?

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

De fantôme de Twitter à utilisateur très actif, Xavier Niel vous le dit à travers une grimace dont lui seul a le secret, il gère bien son compte lui-même sur l’oiseau bleu.

Et c’est qui alors ?? pic.twitter.com/myf5bVTb95 — Xavier Niel (@Xavier75) October 19, 2022

SFR gagne des centimes là où il peut !

J’adore @sfr. Sans que je demande quoi que soit, une ligne m’a été attribuée. Je m’en suis rendu compte 48h plus tard. Je fais résilier la ligne. Je reçois une facture de 22,99 €. Je rouspète. @sfr me rembourse 22€. Et les 99cts ? Nous sommes plus de 19 M abonnés… — Philippe Cosson (@CossonPhilippe) October 15, 2022

Quand un officier de gendarmerie propose un nouveau genre d’infraction 2.0.

Je propose la création d’une infraction pour sanctionner ceux qui disent:

– « la wifi », on dit le wifi

– « digital », on dit numérique — Matthieu Audibert (@MattAudibert) October 15, 2022

Le Reefbox en kit s’installe chez les abonnés à condition de savoir utiliser un tournevis. Sinon il suffit de changer le nom de son réseau WiFi en 3 minutes.

Je pense qu'on tient un champion du bricolage 🫵

Vous pensez qu’il a mis combien de temps à monter sa Reefbox ? 🤔 https://t.co/35mAPrQsxJ — Reef ☎️ (@reef_telecom) October 18, 2022

La découverte du téléphone fixe sans fil, une révolution.

