Sosh propose désormais un nouveau décodeur en option TV

Une petite montée en gamme pour les abonnés Sosh qui souhaitent accéder à des chaînes TV.

Après avoir attendu des années pour remplacer l’équipement TV des nouveaux abonnés Sosh en 2021, la marque à petit prix renouvelle le player proposé en option sur ses offres box. Au lieu du décodeur TV 4, c’est désormais le boîtier TV actuel proposé dans les offres Orange qui est disponible chez Sosh.

Ainsi, les nouveaux abonnés Sosh peuvent désormais obtenir le décodeur TV UHD lorsqu’ils souscrivent à l’option télévision. Cette dernière est facturée 5€/mois et propose 140 chaînes incluses, soit l’équivalent du bouquet proposé aux abonnés Orange classiques. Le décodeur permet, sous réserve de matériel compatible, d’accéder à la 4K et au Dolby Atmos. Le décodeur permet également d’accéder à Netflix, Prime Video, Canal+ et d’autres services.

“La Télécommande Djingo fournie avec le décodeur TV UHD bénéficie d’une ergonomie éprouvée” explique Sosh. “Si vous appuyez sur son bouton micro, vous pourrez piloter la TV à la voix en parlant à l’assistant Djingo : demandez-lui le programme du soir, de changer de chaîne, de chercher un film, une série un replay…“. Orange a récemment annoncé par ailleurs une nouvelle interface pour sa TV.

[#Nouveau] La page d’accueil de votre TV d'Orange fait peau neuve ! pic.twitter.com/xx26TP1vkQ — TV d'Orange (@tvorange) October 17, 2022

Côté enregistrement, vous pouvez choisir une option permettant d’accéder à 300h d’enregistrement sur le cloud accessible sur plusieurs supports grâce à l’option enregistreur TV Multi-écrans 100 ou 300h. Pour rappel, la Livebox Sosh est proposée à 19.99€/mois la première année puis 29.99 €/mois sans engagement en fibre. Elle propose des débits allant jusqu’à 300 Mbit/s

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox