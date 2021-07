Sosh propose enfin un “nouveau” player TV à ses abonnés fibre et ADSL

Le décodeur TV 4 est désormais proposé aux nouveaux et anciens abonnés Sosh.

Exit le vétuste décodeur Play datant de 2013 et place au player TV4. Depuis le 6 juillet, la filiale low-price d’Orange livre ce boîtier TV aux nouveaux souscripteurs à son option TV à 5€/mois, qu’ils soient abonnés fibre ou ADSL. Pour les clients actuels, Sosh propose un échange moyennant 10€ de frais d’échange.

“Le décodeur TV 4 est compatible avec les dernières technologies Ultra HD et Dolby Atmos pour vous faire profiter d’une image 4 fois plus nette que la haute définition et d’un son complètement immersif pour une expérience TV optimale. Il permet aussi d’accéder à tous les services de la TV d’Orange : Netflix, OCS, Amazon Prime Video, Canal, BeIn, les bouquets de chaines mais aussi la VOD d’Orange et le Replay. Et ne manquez aucune de vos émissions favorites avec l’enregistreur TV intégré d’une capacité de 80Go (soit jusqu’à 40h d’enregistrement)”, rappelle aujourd’hui Sosh sur son forum.

L’opérateur corrige ainsi le tir, l’écart n’est désormais plus que d’une génération avec les clients d’Orange. Il faut dire que cette évolution était attendue de pied ferme par les abonnés à la Boîte Sosh depuis 2018 et l’arrivée du décodeur TV UHD 4K dans les offres Livebox.