Free Mobile fige son forfait “Série Free 50 Go” en faisant sauter la date de validité de son offre

Free Mobile met fin aux multiples prolongations de son forfait “Série Free” en modifiant les mentions légales de son offre. L’opérateur a visiblement décidé de pérenniser sa formule sans engagement à 50 Go, au prix de 9,99€/mois pendant un an.

Ça bouge chez Free Mobile et plus particulièrement pour son forfait “Série Free 50 Go”. Depuis son lancement en juillet 2018, l’opérateur applique une date de validité sur son offre en la prolongeant semaine après semaine. Cela lui a notamment permis de faire du yoyo à de multiples reprises sur une courte du durée en augmentant de 10 Go puis en baissant la data incluse dans son forfait. Mais aujourd’hui l’opérateur a visiblement décidé de figer son offre à 50 Go en modifiant ses mentions légales. Fini l’information du type “offre valable du XX au XX” et place désormais à “valable au XX”.

Intercalé entre les deux forfaits historiques de l’opérateur pour améliorer le mix d’abonnés de Free et contribuer à sa montée en gamme, ce forfait comprend ainsi 50 Go de data en France métropolitaine, appels, SMS et MMS illimités, et 4 Go/mois en roaming depuis Europe et DOM en 3G et 4G. A l’issue des 12 mois, les abonnés basculeront automatiquement sur le Forfait Free classique 100 Go à 19,99€/mois ou data illimitée à 15,99€/mois pour les abonnés Freebox.