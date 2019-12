Harcèlement en ligne et désinformation : Instagram prend des mesures

Le réseau social Instagram affiche la volonté d’assainir sa plate-forme en luttant contre le harcèlement et la désinformation.

Concernant le harcèlement tout d’abord, Instagram renforce le filtrage des propos potentiellement offensants, basé sur l’intelligence artificielle. Jusqu’à présent, le réseau social pouvait suggérer de modifier un commentaire potentiellement blessant. L’utilisateur avait alors la possibilité de tenir compte ou pas de l’alerte et modifier son commentaire en conséquence. Désormais, après des retours intéressants, le mécanisme va également fonctionner avec la légende d’une publication.

Concernant la désinformation ensuite, Instagram a lancé en mai dernier un mécanisme de vérification reposant sur le signalement des utilisateurs, les modérateurs et l’intelligence artificielle pour repérer les informations fausses ou partiellement fausses, qui seront ensuite vérifiées par des organes de presse partenaires. Dans le cas d’une information fausse, la publication est alors étiquetée, son image floutée et sa visibilité réduite (en évitant son apparition dans la recherche et dans les hashtags). Cantonné aux États-Unis, le mécanisme a été étendu à l’ensemble des utilisateurs.

