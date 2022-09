Google ferme son service de gaming Stadia et rembourse les joueurs

C’est la fin de l’aventure pour le Cloud Gaming chez Google. Le service Stadia sera arrêté le 18 janvier prochain.

Un clap de fin auquel on aurait pu s’attendre. En 2019, Google lançait Stadia dans une optique de proposer des jeux au grand public. Dans un billet de blog publié hier soir, Phil Harrisson, son directeur général et Vice-président explique cette décision.

“Bien que l’approche de Stadia en matière de streaming de jeux pour les consommateurs ait été construite sur une base technologique solide, elle n’a pas gagné l’adhésion des utilisateurs que nous attendions, nous avons donc pris la décision difficile de commencer à mettre fin à notre service de streaming Stadia“explique-t-il. Qu’en est-il des joueurs ? Ces derniers pourront continuer à jouer à leurs jeux jusqu’au 18 janvier 2023, avant la fermeture des serveurs. Dans une FAQ dédiée, Google reconnaît qu’il pourrait y avoir des “problèmes de gameplay pendant cette période [entre aujourd’hui et la date de fermeture], en particulier les jeux nécessitant du commerce, mais la majorité des jeux devraient continuer à fonctionner normalement.”

La progression devrait être perdue pour la plupart des jeux, à l’exception de certains gérant la progression sur de multiples plateformes. Afin d’éviter la colère des utilisateurs, Google annonce rembourser “tous les achats de matériel Stadia (Stadia Controller, Founders Edition, Premiere Edition et Play and Watch with Google TV packages) effectués via le Google Store et les transactions logicielles (jeux et achats de modules complémentaires) via Stadia. boutique. Les abonnements Stadia Pro ne sont pas éligibles au remboursement, mais vous pourrez continuer à jouer à vos jeux dans Pro sans frais supplémentaires jusqu’à la date de fin finale. ” Il ne devrait pas être nécessaire de renvoyer la plupart des matériels, mais la firme prépare d’autres communications pour clarifier la situation sur ce point ainsi que la manière dont les abonnés vont percevoir un remboursement.

La boutique a quant-à elle été fermée et tout achat sur la plate-forme est désormais impossible. Toutes les futures précommandes seront annulées et les joueurs ne seront pas facturés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox