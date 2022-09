Découvrez en vidéo comment Free Mobile booste son réseau pour des évènements particuliers

Comment est on passé de galérer à envoyer un SMS en festival à partager l’évènement en direct depuis son portable ? Free présente son site mobile sur roues dans une vidéo.

Un outil bien utilisé est présenté par Iliad dans une nouvelle vidéo : le F-Truck. Il s’agit d’un site mobile qui peut littéralement se déplacer avec un camion. Il a pu être aperçu cet été aux Vieilles charrues, à la fête de l’Humanité ou à Rock en Seine par exemple et est utilisé pour accompagner le réseau mobile en cas d’évènements importants.

Dans une vidéo publiée par la maison-mère de Free, Matthieu Cadot, chef de Projet Maintenance Réseau Sans Fil chez Iliad explique son fonctionnement. Le F-Truck a tout d’un site classique permettant la diffusion de la 3G, 4G et 5G. Il est divisé en trois partie : la zone “indoor”, où le site est raccordé en fibre optique apportant la transmission avec des SFP de 10 Go. Une deuxième partie nommée “outdoor”, présente l’ensemble des équipements radio parlant à l’antenne et enfin la dernière zone et la plus visible se trouve sur le toit avec les antennes qui se déploient.

“En règle générale, il nous faut trois à quatre heures pour installer le camion avec une équipe de trois à quatre personnes” explique-t-il. Une équipe dédiée intervient ensuite pour finaliser l’activation du camion et le site est prêt à fonctionner.



Quelle utilité de cette installation ? Renforcer la couverture d’une zone en particulier en cas d’afflux de nombreux utilisateurs dans le cadre d’un festival ou d’un évènement sportif par exemple. Mais il peut également être utilisé sur une zone sinistrée, comme ce fut le cas à Louchats par exemple cet été. Le camion est en projet depuis 2020 et a pu être déployé dès la reprise des évènements culturels et sportifs après la crise du Covid-19 et la fin des mesures restrictives.

Il pourra être utilisé également pendant les jeux olympiques ou des festivals, mais peut également accompagner les usages du métro en cas de forte affluence ou certains sites industriels si besoin. Le camion est toujours positionné à un emplacement stratégique avec des antennes orientées vers les zones les plus fréquentées. A titre d’exemple, Free annonce aujourd’hui le déploiement du camion dans le cadre du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe prévu les 1er et 2 octobre.

2/2 Les meilleurs pur-sang et jockeys s’affronteront lors du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe prévu les 1er & 2 octobre. L'événement est retransmis dans plus de 60 pays, couverts par plus de 250 journalistes et 35000 spectateurs sont attendus dans les tribunes de @paris_longchamp. pic.twitter.com/HZnUfq9BHb — Free 1337 (@Free_1337) September 30, 2022

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox